Pas de Chant du Gros, mais une affiche souvenir

Il n’y aura pas de concerts, pas d’artistes et pas de public cette fin de semaine au Noirmont, mais les organisateurs ont décidé de perpétuer une tradition du Chant du Gros. Le festival a dévoilé lundi matin l’affiche de l’édition 2020 de la manifestation concoctée par Plonk et Replonk. Une opération de soutien a également été lancée pour limiter les pertes financières liées à l’annulation du festival. Les organisateurs proposent ainsi à partir d’un don de 25 francs une affiche souvenir au format A3 de l’édition 2020 et dès 100 francs, une toile en tissu de l’affiche au format A3. Tous les détails sont à retrouver sur le site du Chant du Gros. /comm-alr