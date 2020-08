Plus de 2'000 signatures pour une piste cyclable à Bienne

Ils sont plus de 2'000 à avoir signé la pétition pour une piste cyclable à Bienne. Le texte a été lancé il y a deux mois. La pétition demande qu’une piste cyclable sans obstacle soit réalisée pour traverser la ville d’ouest en est. Les signataires s’engagent également de manière à ce que le Quai du Bas et le Quai du Haut deviennent « le paradis des piétons et vélos ». « Le temps semble donc venu pour que Biel/Bienne encourage elle aussi le trafic cycliste de manière conséquente et se dote d’infrastructures sécurisées pour le vélo », indique PRO VELO Bienne-Seeland-Jura bernois dans son communiqué publié lundi. Par ailleurs, le groupement a fait le point sur ses prochaines actions. Dix mesures ont été préconisées pour une cité du vélo à Bienne. Il est notamment question de réaliser un axe nord-sud pour les cyclistes ou encore un passage sous-voies à la gare. /comm-jrg