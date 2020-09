Mesures pour l’alouette des champs

C’est une gentille Alouette, mais dont la population chute depuis une vingtaine d’années. Cet oiseau, emblématique des champs, tend à disparaître à cause de l’intensification agricole et de la pression démographique. La Fondation rurale interjurassienne et la Station ornithologique suisse ont présenté mardi un projet de conservation pour l’alouette des champs. Les mesures seront proposées aux agriculteurs du réseau écologique la Vendline-Coeuvatte. C’est un site unique en Suisse, avec plus de 2'000 hectare de terres ouvertes. Des conditions idéales pour cet oiseau qui fait son nid à même le sol, selon Nadine Apolloni, de la station ornithologique suisse.