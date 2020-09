Moutier devrait voter entre janvier et mars

Le nouveau vote communaliste de Moutier devrait se dérouler au premier trimestre. C'est l'objet de deux motions largement acceptées par le Grand Conseil bernois ce mardi. Les élus ont acceptée le premier texte, déposé par Etienne Klopfenstein (UDC) par 103 voix contre 4, et 42 abstentions. Et celui d'Anne-Caroline Graber (UDC), qui prévoit que si le délai est trop court pour l’année prochaine, le scrutin puisse être reporté au premier trimestre 2022, par 104 « oui » , 7 « non » et 36 abstentions.







Abstentions



Les abstentions proviennent essentiellement des Verts et Vert'libéraux. Les deux fractions ont assuré être d’accord sur le principe, mais elles ont rappelé que c’est à la Conférence Tripartite, et à elle uniquement de décider des modalités du prochain vote. Le Grand Conseil et le Conseil Exécutif n’ont pas cette compétence. Et justement les deux motions ne peuvent être acceptées en tant que telles : elles auront toutes les deux valeur de directive. On notera enfin que Valetin Zuber, le président de la Délégation aux Affaires jurassiennes du Conseil municipal de Moutier, se montrait sceptique en juin dernier : il craint que les campagnes soient perturbées par une deuxième vague de Covid19 ou par les fêtes de fin d’année. Le gouvernement bernois estime de son côté que ce ne sera pas un problème. Mais le dernier mot reviendra à la Tripartite.

Contacté par notre rédaction, Valentin Zuber évoque un brassage d’air inutile et rappelle que l’exécutif prévôtois est le seul organe compétent pour fixer la date du vote. /cbe-rch