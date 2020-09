Reconvilier: la pollution des sols au coeur d'une motion

« Les propriétaires ne sont pas responsables, et ce n’est pas à eux d’assumer ces charges ». C'est l'avis de Sandra Roulet-Romy, présidente de la députation francophone du Grand Conseil bernois, au sujet de la pollution des sols à Reconvilier. Cinquante-quatre parcelles sont à assainir, à différents degrés de contamination. Et comme l'entreprise responsable, la Boillat, n'existe plus, le canton ne peut pas appliquer le principe du pollueur-payeur. Dans certains cas, les propriétaires devront assumer jusqu'à 20% des charges pour l'assainissement de leur parcelle. La motion demande que ce ne soit pas le cas, comme l'explique Sandra Roulet-Romy: