Achat de nouveaux avions de combat : le débat

Les Suisses se prononceront le 27 septembre sur cinq objets fédéraux, dont l’achat de nouveaux avions de combat. Les appareils actuels vieillissent et devront être mis hors service dans une dizaine d’années. Le Conseil fédéral et le Parlement souhaitent dépenser un montant maximal de 6 milliards de francs afin d’acquérir de nouveaux avions de combat d’ici 2030. Le type et le nombre d’appareils sera l’affaire du gouvernement. Un référendum a été lancé contre cet achat. Pour les opposants, il s’agit d’un luxe inutile et qui ne correspond aux menaces actuelles et futures. /gtr

Retrouvez dès 8h35 notre débat avec Charles Juillard, vice-président du PDC Suisse et conseiller aux Etats jurassien et Pierre-Alain Fridez, conseiller national socialiste jurassien :