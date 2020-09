Bienne: approche scientifique de la sécurité

Sentiment de sûreté

Les dernières études en la matière démontrent que les Biennois se sentent plutôt dans leur ville, un sentiment d'ailleurs en augmentation même si la crainte revient pour les personnes qui circulent seules la nuit. Beat Feurer, quant à lui, s'est toujours senti en sécurité à Bienne, et même davantage aujourd'hui: « je trouve qu’on a beaucoup fait pour la sécurité, la ville est plus propre, c’est un point très important. Il y a aussi moins de graffitis… Plusieurs aspects plutôt minimes, mais qui ont beaucoup changé ». Un catalogue de mesures doit encore être présenté et validé par le Conseil municipal avant que le nouveau concept ne soit mis en œuvre. /cbe