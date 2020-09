Moutier Expo annulé

La pandémie aura eu raison de Moutier Expo. Le comptoir prévôtois, prévu du 26 au 29 novembre au Forum de l’Arc, est annulé cette année. Les organisateurs ont fait part de leur décision vendredi matin. Ils expliquent que « les recommandations du Conseil fédéral du 2 septembre » les ont faits déchanter. « Nous nous attendions à un relâchement vu le peu de cas problématiques, c’est le contraire qui s’est avéré » précisent-ils. Pour eux, l’obligation de donner ses coordonnées, de porter un masque et de faire respecter les distances sociales compliquent trop le bon déroulement de l’événement. « Toutes ces contraintes qui nous sont imposées ne correspondent plus avec l’esprit et la convivialité qui sied à une manifestation de ce genre » ajoutent-ils.

La prochaine édition de Moutier Expo aura donc lieu en novembre 2021. /comm-amo