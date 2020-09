Un congélateur, cause de l'incendie

L'enquête réalisée suite à l'incendie d'un immeuble le 26 août à Sutz-Lattrigen a abouti. C'est un défaut technique lié à un congélateur qui a provoqué le sinistre, selon un communiqué diffusé vendredi par la Préfecture de Bienne et la police cantonale bernoise. L’incendie a détruit les combles et le premier étage. Le rez-de-chaussée et la cave ont également été fortement endommagés. Le bâtiment n’est plus habitable actuellement. Personne n’avait été blessé. /comm-oza