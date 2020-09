Poéliers-fumistes en péril

Ce métier ne vous dit peut-être rien. Les poéliers-fumistes existent pourtant bel et bien, et depuis plus d’un siècle. Ce sont eux qui chauffent vos maisons en utilisant le bois de la manière la plus efficiente et écologique possible. Méconnue, la profession est aujourd’hui menacée, faute de relève. Dimitri Lab, patron de l'entreprise Lack Cheminées à Moutier - l'une des deux seules actives dans ce domaine dans l'Arc jurassien - tire la sonnette d'alarme. Pour lui, les poéliers-fumistes pourraient tout simplement disparaître :