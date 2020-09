« Pour que cessent les intimidations »

Ils dénoncent des tentatives d’intimidation des magistrats bernois. Une vingtaine d’élus du Grand Conseil et du CJB, tous partis confondus, ont publié une résolution sous forme d’annonce payante dans le Journal du Jura de samedi. Il est question du vote de Moutier et des critiques adressées par le camp autonomiste aux autorités judiciaires et administratives, la préfète Stéphanie Niederhauser en premier lieu. Des autorités qui ont effectué leur travail « au plus près de leur conscience », selon les termes de la résolution. /oza