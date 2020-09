Les caves au lieu des rues

Sans Fête de Vin, il faut bien se réinventer. Le comité d’organisation de la manifestation a invité la population à se rendre samedi directement dans les caves des dix vignerons de La Neuveville et de Chavannes. Un événement sur inscription pour redonner un peu de baume au cœur dans cette cascade d’annulation due au Covid-19. L’expérience a été positive. Plus de 300 personnes ont répondu présents. L'occasion aussi pour les producteurs de rencontrer leurs clients en l'absence de comptoirs ou de fêtes de village. Pour la présidente du comité de la Fête du Vin Marie Nicolet, il était impossible de rester les bras croisés et d'attendre l'édition 2021: