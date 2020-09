La Main Tendue vient au secours des jeunes

« Pense à toi - tu le mérites! ». C'est sous ce slogan que La Main Tendue et psy.ch encouragent les jeunes en crise à demander de l'aide. Depuis le début de la crise du coronavirus en mars, les deux services d'aide et de soutien psychologique ont observé une hausse importante des appels et des demandes provenant de jeunes et de très jeunes personnes. Cette période les met particulièrement à l'épreuve.