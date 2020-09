Le chômage en progression au mois d’août

Le nombre de chômeurs a augmenté en août dans le canton de Berne. Le taux est passé de 2,5 % à 2,6 %. Dans le Jura bernois et le district de Bienne, il a augmenté de 0.2 points et passe respectivement à 4.4 % et 4.6 %. Selon un communiqué de la Direction de l'économie publié mercredi matin, cette hausse est due aux jeunes arrivés en fin de formation sans trouver de solution de raccordement. Corrigé des effets saisonniers, le chômage s’est légèrement tassé dans le canton.

À noter qu’au niveau suisse également le chômage a augmenté. Il est passé de 3.2 % en juillet à 3.3 % en août. /ami