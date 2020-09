Constructeurs en herbe au Parc municipal de Bienne

Les plus jeunes ont un nouveau terrain de jeux à Bienne. Un chantier mobile a pris ses quartiers dans le Parc municipal pour le mois de septembre. Le projet est proposé par l’InfoQuartier Centre et l’Association « Les enfants du chantier ». L’un des objectifs est de permettre aux plus jeunes de laisser libre court à leur créativité sous la supervision d’animateurs. L’InfoQuartier souhaite également inviter la population plus âgée du quartier à flâner dans le secteur ou encore à nouer des contacts. /sbo