Nidau: une crèche et une classe en quarantaine

Le canton de Berne l’a communiqué vendredi, une crèche et une classe de Nidau ont dû être placées en quarantaine. Il s’agit d’un groupe de 23 enfants et de 5 encadrants de la crèche Himmelchen, qui ont été en contact étroit avec un membre du personnel présentant une forte suspicion de Covid-19. Ils resteront en quarantaine jusqu’au dimanche 20 septembre. S'agissant du deuxième groupe de cette même crèche, soit 13 enfants et 5 encadrants, la quarantaine durera jusqu’au lundi 14 septembre. Ils étaient en contact avec une personne testée positif au virus.

Les autorités ont également placé 20 élèves de la classe 7b de l’école de Nidau en quarantaine jusqu’au samedi 19 septembre car trois cas de Covid-19 sont apparus dans cette classe en l’espace de dix jours. /ddc