À la découverte des secrets de Saignelégier

Redécouvrir des lieux qu’on connaît si bien. Les Journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end, sous le thème de la verticalité. À Saignelégier, le Parc naturel régional du Doubs et l'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien (ASPRUJ) organisent ce samedi des visites de l’hôtel de ville et du temple. Deux lieux que les habitants voient souvent et qui peuvent paraître banals, mais qui ont pourtant une histoire intéressante.