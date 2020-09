Les déchets de la région putzés par de jeunes pousses

La nature de Courtelary, Cormoret et Villeret respire à nouveau mieux depuis ce week-end. La troisième édition des Poutzdays, version régionale du Clean-Up-Day, est passée par là. Entre vendredi et samedi, une vingtaine d’actions se sont déroulées dans le Jura bernois et dans le canton de Neuchâtel. 1'600 bénévoles ont mis la main à la pâte dont 50 classes de 12 collèges pour près de 1'200 élèves. Des petites mains qui ramassent gros. Rien que pour le Jura bernois, c’est 700 kg de souillures. Dans le Vallon de St-Imier et pour la première édition, c’est l’association SEL de la Suze (Système d’Echanges Local) qui a organisé l’événement. Sa coordinatrice, Florence Coureau Thibaut nous explique les endroits privilégiés et ce qui a été trouvé :