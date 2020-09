Des travaux entre le Landeron et Gals

Des travaux sont à prévoir sur la route cantonale entre Gals et le Landeron du lundi 21 septembre au vendredi 2 octobre. La chaussée sera fermée à la circulation depuis Gals en direction du Landeron, entre l'arrêt Saint-Jean et le pont de la Thielle. Un chemin de gravier doit être aménagé afin de sécuriser la circulation non motorisée. La circulation sera régulée au moyen d'un feu à la hauteur du chantier. L’établissement pénitentiaire de Saint-Jean et le chemin de la Thielle resteront accessibles. La desserte des arrêts d’autocar sera maintenue. Les piétons pourront emprunter le chemin piétonnier sur le côté ouest du pont. /comm-cbe