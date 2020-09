La Semaine du Goût sera compatible avec la pandémie

La Semaine du Goût se prépare au lancement de sa vingtième édition. L'événement culinaire démarrera jeudi dans le Jura et le Jura bernois, ainsi qu'ailleurs en Suisse, et se déroulera jusqu'au 27 septembre. Marquée par la crise sanitaire, la manifestation a choisi cette année d'adapter son activité « coup de coeur » à la pandémie. Une cueillette de pommes dans les vergers du Musée suisse des fruits et de la distillation à Porrentruy est prévue du 2 au 4 octobre.