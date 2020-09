Technologie de pointe pour vérifier les pistes de l’EuroAirport

L’EuroAirport se met à l’heure de l’innovation pour vérifier ses pistes. L’aéroport de Bâle-Mulhouse a récemment mis en service un véhicule peu commun pour établir un diagnostic de l’état des voies de circulation des avions. Cette technologie de détection est utilisée pour la première fois en Suisse.

Un véhicule chargé d’une multitude de caméras, de capteurs laser 3D et d’un serveur embarqué parcourt désormais à 70 km/h le moindre centimètre carré de la piste principale. L’appareil est à l’affût de toute détérioration. Il réalise le relevé des 3,9 kilomètres de la surface en moins de quatre heures. Le contrôle des dégradations était jusqu’ici réalisé à pied par une équipe de techniciens, entre minuit et 5h du matin. Cette mission nécessitait l’équivalent de près de vingt-cinq nuits de travail minutieux à la lampe-torche et à l’éclairage des véhicules suiveurs, quelques soient les conditions climatiques. Le gain de temps et de précision est donc énorme.

A noter que le nouveau procédé permet aussi de planifier les futurs travaux et d’harmoniser les techniques de mesure qui aboutissent à une cartographie 2D et 3D de la piste. /comm-rch