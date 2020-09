Bienne puisera dans les réserves pour 2021

Près de 70 millions de francs d’investissement

La direction des finances prévoit de continuer d’investir dans les bâtiments et le matériel informatique scolaire, à hauteur de 47,6 millions de francs, issus du compte général de la ville (financés par les impôts). Un montant qui s’ajoute aux 21 millions de francs investis depuis les comptes spéciaux (homes, parkings, etc.). Soit un total de plus de 68 millions de francs. Alors que la cité seelandaise, comme les autres communes, commence à peine à voir les retombées économiques de la pandémie, est-ce le bon moment pour investir ? La réponse de Frédéric Ryser: