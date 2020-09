Les contes sont de retour !

L’art du conte se dévoile une nouvelle fois cet automne. La douzième édition du festival Conte et Compagnies se tient dès le 15 septembre dans le Jura, le Jura bernois et le territoire de Belfort. Vingt-quatre spectacles et deux ateliers de médiation vont animer cet évènement avec des compagnies francophones et des artistes de la région. « Un automne vibrant de récits » est le titre de cette nouvelle édition que les organisateurs tenaient à maintenir malgré la situation sanitaire. Heureusement, tous les spectacles pourront se donner sauf un, dont le remplacement est déjà concrétisé. Conte et Compagnies reste un festival particulier à plus d’un titre.