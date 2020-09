Un chauffeur de taxi agressé au couteau à Bienne

Un chauffeur de taxi a été agressé au couteau à Bienne dimanche matin. L'agresseur présumé est monté dans le taxi à la rue centrale, et voulait se rendre à Granges. Après une altercation verbale, le chauffeur a arrêté son véhicule à la Place d’Orpond et tous deux sont descendus. L’inconnu s’en est de nouveau pris au conducteur et l’a blessé à la main avec un couteau. Il a ensuite pris la fuite à pied en direction du Chemin des Narcisses. La victime a été conduite à l’hôpital en ambulance.







Témoins recherchés

La police cantonale bernoise recherche des témoins, notamment l'auteur présumé des faits. Selon les déclarations, il s'agit d'un homme de peau foncée, âgé d’environ 22 ans. Il mesure environ 165 cm et portait ses cheveux foncés attachés en un chignon. Les personnes qui ont vu l’agression ou qui peuvent fournir des indications utiles concernant l’auteur peuvent s’annoncer au numéro de téléphone +41 32 324 85 31. /comm-cbe