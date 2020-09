Une bourse pour la collaboration artistique

Destinée aux professionnels de la culture de Bienne et du Jura bernois, la bourse ICI & AILLEURS vise à soutenir un projet artistique qui fait appel à des compétences extérieures à ces régions. Elle finance ainsi une collaboration inédite dont le fruit sera présenté au moins une fois à la population du Jura bernois et/ou de Bienne.



Dotée de 20'000 francs, la bourse sera attribuée pour la quatrième fois par la Commission des affaires francophones générales (CFACG), qui réunit des membres des différentes commissions d'experts cantonales et intercantonales ainsi que des représentants du Jura bernois. Dans l'examen des dossiers, les membres de la CFACG tiennent compte du degré de professionnalisme, de l'aspect novateur et de l’impact du projet de collaboration artistique. Ils considéreront également les restrictions liées à la pandémie dans l'évaluation des dossiers et durant le suivi du projet primé.

Les candidatures peuvent être déposées d'ici au 20 novembre 2020 sur le site www.ici-et-ailleurs.ch. /comm-oza