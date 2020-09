Accès restreint au bassin

Le grand public ne pourra pas profiter du bassin couvert de natation à St-Imier. Les installations flambant neuves rouvriront bien leurs portes le 22 septembre, mais seules les sociétés locataires et les écoles pourront en profiter dans un premier temps selon un communiqué diffusé mercredi par la Municipalité. Les contraintes imposées par les autorités sanitaires en raison du Covid-19 sont trop lourdes pour accueillir tout un chacun en toute sécurité, explique le Conseil municipal. Et d'ajouter que les lieux sont trop exigus et empêchent la mise en place de flux séparés.

Une indemnisation est prévue pour les adultes domiciliés à St-Imier, titulaires d’un « pass-sport » acquis entre le 1er octobre 2019 et le 10 septembre de cette année. Sur présentation de l’abonnement et d’une pièce d’identité, ils pourront retirer un bon CIDE d’une valeur de 20 francs à la caisse municipale.



A noter que la patinoire imérienne lance elle aussi sa saison, dans un premier temps uniquement pour les clubs sportifs. Le public, lui, pourra griffer la glace dès le 1er octobre. /comm-oza