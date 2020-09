Faciliter l'accès au dépistage

Le Conseil-exécutif a approuvé un crédit de 800'000 francs afin d’augmenter les capacités de dépistage du coronavirus. Le plus grand nombre possible de personnes devraient avoir accès rapidement et sans bureaucratie à ces offres de test en cas de besoin, selon un communiqué diffusé jeudi par les autorités. Le canton prévoit d’augmenter à nouveau les capacités de dépistage en mettant en place une station ad hoc à Berne dans le but de décharger les institutions du système de santé. Les travaux préparatoires suivent leur cours. Les coûts sont calculés sur la base des expériences faites au printemps dernier et de l’hypothèse d’un fonctionnement de la station de dépistage jusqu’à la fin d’année. /comm-oza