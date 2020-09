Pas de consensus autour du trafic en ville de Bienne

Pierre Ogi a également souligné durant son intervention les mauvaises conditions proposées aux utilisateurs de la Plage. Selon lui, le nombre de toilettes pour les femmes est notamment insuffisant et les moyens manquent afin de garantir une hygiène suffisante au sein des cabinets.





Eisplanade toujours soutenue

Le Conseil de ville a également discuté du dossier Eisplanade. Un postulat du PSR et du PS demandait à la Ville de bien vouloir réitérer son soutien financier à la manifestation en vue d'une édition 2020/21. Le socialiste Maurice Rebetez a expliqué que la prochaine édition aura d'autant plus besoin d'une aide, qu'elle devra être organisée en tenant compte du Covid-19. Le texte n'a pas été combattu. Comme le proposait le Conseil municipal, le postulat a été accepté et considéré comme réalisé.





Il faudra présenter la bourse

Les partis biennois montreront patte blanche. La motion portée par Les Verts intitulée «Transparence sur le financement des campagnes de partis, d’élections et de votations » a été acceptée à une grande majorité par le législatif. Le Conseil municipal recommandait l'adoption et a indiqué que la modification pourra se faire par une révision partielle du règlement des votations et des élections communales.





Le Conseil de ville s'est également penché sur la 5G jeudi soir. Une motion interpartis transformée en postulat a été acceptée mais non classée par 26 voix contre 19. Le texte demande un règlement sur les antennes pour la ville de Bienne. Le Conseil municipal qui proposait l'adoption sous la forme du postulat a indiqué partager les préoccupations des porteurs du texte, mais s'est également dit impuissant à son niveau renvoyant le dossier du pied à son grand frère fédéral.





Pour protéger la Coupole

Enfin, une motion des jeunes socialistes demandant de « garantir le site de la Coupole à long terme avec un règlement idoine » a été avalisée par 27 voix contre 17. Les JS estimaient que la construction d'un hôtel au nord de l'Esplanade pourrait mettre en danger l'existence de l'entité. Les débats se sont prolongés sur ce point. Au final, la majorité n'a pas suivi l'avis du gouvernement qui estimait de son côté qu' « aucun règlement quel qu'il soit ne peut exclure des conflits d’affectation et des réclamations pour cause de bruit en milieu urbain ». Le maire Erich Fehr a expliqué que le seul moyen efficace de protéger la Couple est de conserver une majorité politique en sa faveur au sein du législatif. /jrg