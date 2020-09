Changer de fournisseur pour les manuels scolaires

La députation francophone du Grand Conseil bernois revient à la charge contre l’entreprise Schulverlag Plus AG. Cette entreprise est chargée de fournir le matériel scolaire aux établissements du canton de Berne alémaniques et francophones. Mais les enseignants du Jura bernois rencontrent souvent des problèmes lors des commandes, évoqués dans une précédente interpellation. Le PSA de Bévilard Peter Gasser a déposé une motion qui demande de conclure un partenariat avec un canton francophone voisin pour la commande des manuels. « Étant donné le très faible chiffre d’affaire généré par les commandes romandes, il semble évident que Schulverlag Plus AG n’a, dans les faits, aucun intérêt à vouloir mieux développer ses compétences francophones », écrit-il. En mai dernier, le gouvernement bernois expliquait en effet que les commandes des écoles francophones représentaient seulement 3,6% du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Il précisait d’ailleurs que le fournisseur devait lui-même acheter la grande majorité des méthodes d’enseignement en français. /cbe