Deux expositions, deux univers

Deux expositions pour deux univers différents. C’est ce que propose dès dimanche le Musée jurassien des Arts à Moutier. L’institution accueille l’artiste chinoise Mingjun Luo, entre vide et plein, ombre et lumière. Elle met également à l’honneur un jeune artiste de La Neuveville disparu tragiquement à l’âge de 22 ans au Canada. C’était en 1998. Les œuvres intenses et détonantes de Raphaël Imer dormaient jusqu’à aujourd’hui, elles ressortent au grand jour pour la première fois en Suisse, aussi sous la forme d’un livre soutenu par la Société jurassienne d’émulation. Un moment d’émotion pour sa maman Betty Imer, qui perçoit dans les créations de son fils des images prémonitoires :