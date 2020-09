La Neuveville : les candidats sont connus

Les candidats aux élections municipales de La Neuveville sont connus. Le délai pour le dépôt des listes est arrivé à son terme vendredi midi. Et pour succéder au PLR Roland Matti à la mairie, ce ne sont pas moins de 4 candidats qui batailleront le 1er novembre : Catherine Frioud Auchlin pour Forum Neuvevillois, la socialiste Isabelle Moeschler, l’UDC Anton Gutmann, et le PLR André Kurth, qui est déjà membre de l’exécutif.







Cinq listes au lieu de trois



Lors de la dernière législature, trois formations se sont réparties les 35 sièges au Conseil général et les 6 au Conseil municipal hors mairie de manière quasi équitable. Il s’agit du PS, du PLR et de Forum Neuvevillois. Mais l’UDC et les Verts débarquent et pourraient totalement redistribuer les cartes le 1er novembre. Au Conseil municipal, l’UDC présente trois candidats : Anton Gutmann, également en lice pour la mairie, Gertrud Cosandier et Martin Lehmann. Les Verts proposent Francis Gerz et Aurèle Louis. Le PS repart au combat avec la sortante Laure Glatz et la revenante Denise Bloch. Du côté de Forum Neuvevillois, Catherine Frioud Auchlin et Jacques Wenger épaulent Christian Ferrier, qui brigue un nouveau mandat. Enfin, le PLR lance Roberto Bernasconi, nouveau venu, et les sortants Alain Binggeli et André Kurth, ce dernier qui tentera donc aussi de maintenir les couleurs PLR à la mairie.



Au Conseil général, cinq listes ont été déposées également pour un total de 64 candidats. Les listes sont à découvrir en lien ci-dessous. /oza