Le carnaval de Bienne annulé

Il n'y aura pas non plus de carnaval à Bienne en 2021. La guilde organisatrice l'a annoncé vendredi par le biais d'un communiqué et sur les réseaux sociaux. Cette décision a été prise à l'unanimité après l'étude des concepts d'hygiène du canton de Berne et de l'OFSP. La guilde du carnaval de Bienne a évoqué une décision « extrêmement regrettable ». Cette année, les festivités avaient également été annulées. Une annonce survenue en février, juste après les premières mesures prononcées par la Confédération pour faire face à la pandémie de coronavirus. La guilde avait alors lancé un financement participatif afin de récolter 20'000 francs et éviter la casse. Une opération réussie puisqu'elle a permis de réunir un total de 25'021 francs réunis. /cbe