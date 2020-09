Les comptes de Crémines validés

Les comptes 2019 de Crémines ont été acceptés lors de l’assemblée communale de jeudi soir. Ils présentent un déficit de 36'468 au compte général et de 13'501 au compte global. Ceux du Syndicat scolaire du GrandVal ont également été validés. Les ayants droits se retrouvaient dans la halle de gymnastique afin de respecter les mesures de distance. Ils ont également accepté le système des bons de garde.





Nouvelles variantes à l’étude pour le chemin des Vaivres

Jeudi soir, les participants ont également été informés de l’avancée du dossier concernant la réfection du chemin des Vaivres, qui relie Corcelles au Sikypark. En 2018, un crédit de 215'077 francs a été accepté dans ce but. Mais l’Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) s’oppose au permis de construire. Selon lui, l'accès est inadapté au passage des camions et des véhicules agricoles, et ne nécessite donc pas d'être goudronné. Des études de faisabilité sont donc en cours afin de mettre le sous-voie aux normes./cbe