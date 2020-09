Tramelan rend hommage à Max Mathez

Toujours plus haut

Max Mathez a percé le record suisse d'altitude en 1953 avec un Venom, un avion à réaction qu’il a fait voler à 15'660 mètres. Il décèdera deux ans plus tard en vol dans un tragique accident en Angleterre. Présent lors de la cérémonie samedi matin, Lukas Viglietti, lui aussi pilote et originaire de Tramelan, a prononcé un discours en l'honneur de son idole: « il doit rester un symbole pour toute la jeunesse de Tramelan d’espoir, d’inspiration, pour réaliser ses rêves ». Le rêve de Lukas Viglietti était encore plus élevé que le record du Major Mathez: le Tramelot a fondé SwissApollo, une entreprise consacrée aux prouesses humaines et techniques des missions spatiales. Et selon lui, « Max Mathez avait une formation à l’école polytechnique de Zürich, était pilote militaire et pilote d’essai, il aurait réuni toutes les conditions pour devenir astronaute. Et je suis sûr que ça l'aurait intéressé! » /cbe