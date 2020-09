La passion du cinéma plus forte que le virus

Le Festival du Film français d’Helvétie s'est terminé dimanche soir à Bienne. Face à la pandémie, les organisateurs avaient dû repenser cette 16ème édition, avec des restrictions notamment au niveau des places dans les salles, le port du masque imposé dans certaines zones et l’annulation du festival off. Du côté de la fréquentation, 10'200 visiteurs étaient présents du mercredi au dimanche, contre 17'000 voire 18'000 les autres années. Mais Christian Kellenberger, directeur du FFFH, l’affirme : il ne s’agit pas d’une baisse des spectateurs, bien au contraire: il faut compter sans le off et sans la version bernoise de l'évènement qui s'était tenue l'année dernière. La fréquentation dépasse d'ailleurs les attentes des organisateurs, qui espéraient au moins 8'000 personnes.