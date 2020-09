Nouvelle étape sur la ligne Bassecourt-Mühleberg

Un dernier pôle de transformateur est arrivé ces jours-ci à Mühleberg. Cette dernière étape, ainsi que l’augmentation de tension de la ligne Bassecourt-Mühleberg, validée par le Tribunal administratif fédéral, « permet d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du canton de Berne et de toute la Suisse », indique lundi Swissgrid, Société nationale pour l’exploitation du réseau et propriétaire de ce dernier. La capacité des transformateurs existants du réseau de transport de la région de Berne et du Jura est maintenant augmentée afin de garantir l’approvisionnement à long terme, après l’arrêt de la centrale de Mühleberg en 2019.



Les travaux de transformation de la sous-station de Bassecourt sont par ailleurs achevés, après environ un an de travail. « Les deux dernières cellules de couplage du poste de couplage en plein air 380 kV ont été mises en service » début août, précise Swissgrid.



