Interdire les camions sur la route de Reuchenette à Bienne

« Depuis l’ouverture de la branche est de l’autoroute A5, plus rien ne justifie le trafic poids lourds sur la route de Reuchenette ». Dans une motion, trois députés biennois au Grand Conseil bernois, Christoph Grupp (Verts), Julien Stocker (pvl) et Mohamed Hamdaoui (PDC) demandent d'interdire les camions sur ce tronçon, à l'exception des riverains. Ils soulignent les conditions dangereuses de ce tronçon pour les piétons et les cyclistes, ainsi que la pollution engendrée par la circulation.



Dans sa réponse, le Conseil exécutif dit partager cet avis. Depuis le dépôt de la motion, la zone est passée à 30 à l’heure. Mais le canton n’entend pas en rester là : il prévoit encore d’élargir la chaussée, de construire un nouveau trottoir et d’améliorer l’organisation du trafic au niveau des feux à la jonction avec la rue Hermann Lienhard. A terme, les poids-lourds pourraient aussi éventuellement être interdits. Mais ce dernier point devra être réexaminé lorsque la branche ouest de l’A5 sera ouverte. Le Conseil exécutif propose donc d’adopter la motion sous la forme moins contraignante du postulat. /cbe