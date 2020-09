L'industrie des machines en souffrance

La pandémie de coronavirus déstabilise de nombreux secteurs de l'économie suisse. Les annonces de suppressions d'emplois se multiplient. Elles concernent près de 6000 postes, selon un décompte d’AWP présenté lundi matin. Et l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) est particulièrement touchée. Pas moins de 3200 emplois ont été biffés entre avril et juin. Une situation inquiétante, surtout dans une région fortement industrialisée comme l'Arc jurassien. Le responsable Suisse romande de Swissmem, Philippe Cordonier, estime qu'il faut améliorer à tout prix les conditions-cadres en Suisse et dans les cantons. Selon lui, l'incertitude liée à la pandémie ne peut toutefois pas exclure de nouvelles vagues de licenciements :