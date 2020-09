Encore un prix pour l'Ile-de-la-Suze

L’Ile-de-la-Suze à Bienne a été nominé au prix « Ville en santé 2020 ». Cette distinction récompensant sa contribution à l’amélioration de la qualité de vie et à la promotion de la santé des Biennoises et des Biennois. Inaugurée en juin 2017, l’Ile-de-la Suze a immédiatement été adoptée par le public et fait désormais partie du paysage biennois. Très appréciée de la population, elle a également séduit au-delà des frontières communales. Cet espace a déjà été distingué en 2017 par le prix suisse des aménagements piétons « Flâneur d’Or» et le «Lapin d'or» de la revue d’architecture Hochparterre dans la catégorie de l’architecture paysagère. /comm-ami