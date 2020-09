Peter Gasser demande la création d’un fonds pour la formation professionnelle

Le groupe socialiste au Grand Conseil bernois souhaite la création d’un fonds pour la formation professionnelle. Le député de Bévilard Peter Gasser a déposé une motion en ce sens mardi. En cette période de pandémie, l’objectif est de permettre d’alléger la charge des entreprises qui forment des apprentis et encouragent la formation professionnelle. Ce fond serait alimenté grâce à une cotisation annuelle versée par les entreprises et sociétés privées et publiques. Peter Gasser rappelle que même si la situation actuelle sur le marché des apprentissages est encore relativement positive, elle pourrait changer dans une année, lorsque les effets de la récession seront concrets. /ami