Le funiculaire Bienne-Macolin, pionnier écolo

Economies d'énergie, et d'argent ?





Le funiculaire Bienne-Macolin est pionnier en Suisse pour l'instant, mais le but est que d'autres exploitations de transports publics puissent suivre cette voie. L'objectif de la SETP est d'économiser 600 gigawatts-heures par an, ce qui correspond aux besoins annuels d'environ 150'000 ménages. Pour ce faire, la Confédération met des subventions à disposition pour encourager cette transition.



Mais à quoi bon rendre les transports publics plus écolos si moins de la moitié des pendulaires les utilisent? Selon Tristan Chevroulet, directeur du programme de la SETP à l’OFT, « plus le système sera performant, plus les gens vont l’utiliser ». Quant à savoir si la modernisation des installations va faire augmenter le prix des billets pour les utilisateurs, Tristan Chevroulet assure que ce ne sera pas le cas: « les investissements d’aujourd’hui rendront les installations moins chères à l’avenir. Ce qu’on demande pour tous les projets, c’est une vision économique à moyen et long terme. On ne va pas financer des projets qui s’avèreront très onéreux par la suite. » /cbe