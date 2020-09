Une oasis de vie sauvage primée à Bienne

Tritons, couleuvres, mulots, papillons et hérissons ont élu domicile dans le jardin naturel d’Ursula Albrecht à Bienne. Un lieu qui a été primé jeudi pour sa diversité par Pro Natura au travers de son concours « Jardins naturels – petits et grands paradis ! ».

Le jardin d’Ursula Albrecht est un jardin communautaire de plus de 2000 m2 situé sur les hauteurs de la cité seelandaise. Il a pu voir le jour il y a dix ans car plusieurs propriétaires ont fusionné leurs parcelles. Ce terrain qui était envahi par les ronces a aujourd’hui laissé la place à des plantes sauvages indigènes, une haie touffue, une piscine naturelle et différents types de prairies. Un habitat de qualité pour les insectes, les oiseaux et les amphibiens.

Au travers de son concours, Pro Natura souhaite encourager les personnes qui font la promotion de la nature et de la biodiversité dans les espaces urbains. A noter que le premier prix de la catégorie « Projet innovant » a été décerné au jardin fruitier de l’association « für die andern» dans le canton de Lucerne. /sbo