Les robots, amis ou ennemis ?

Quel est le point commun entre Terminator et la machine-outil ? Le Nouveau Musée Bienne (NMB) propose deux expositions, « Hello, Robot » et « Biel/Bienne 4.0 ». La place des machines dans notre quotidien y est explorée à travers différents aspects : de la science-fiction à l’automatisation, les robots sont parmi nous depuis bien plus longtemps qu’on pourrait l’imaginer. « Hello Robot » se concentre plutôt sur le design et le symbole du robot, dans la culture pop mais aussi dans la société : par exemple les jouets électroniques, ou les assistances à domicile pour les enfants ou les personnes âgées. Tandis que « Biel/Bienne 4.0 » explique les quatre révolutions industrielles vécues dans la région, de 1800 à aujourd’hui. Florian Eitel, commissaire au NMB, nous explique le lien entre les deux expositions :