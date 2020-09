Le prêche de trop à la mosquée Ar’Rahman ?

« Le prêche de trop ? » c’est ainsi que Mohamed Hamdaoui a intitulé une de ses récentes interpellations. L’élu PDC du Grand conseil bernois souhaite obtenir des réponses concernant l’imam Abu Ramadan et des propos qu’il a tenu à la mosquée Ar’Rahman de Bienne et qui ont été relayés par le Matin Dimanche en début d’année. Mohamed Hamdaoui demande notamment combien de prêches contraire à la loi pourront encore être tenus dans un lieu de culte avant que son auteur ne soit poursuivi. Les propos concernent en l’occurrence la justification de la lapidation des femmes adultères, précise le député PDC. Dans sa réponse, le Conseil-exécutif explique qu’il « n’existe pas de bases légales qui permettent aux autorités chargées de la sécurité de contrôler régulièrement des prêches en l’absence de tout soupçon ». Il poursuit en indiquant que « l’élucidation, la poursuite et le jugement d’infractions incombent aux autorités pénales compétentes ». L’élu PDC de Bienne questionne encore le gouvernement bernois sur une potentielle fermeture de la mosquée Ar’Rahman comme cette dernière a déjà été dans le collimateur des autorités et des services de renseignements. Le Conseil-exécutif indique que ce n’est pas la mosquée en soi qui a posé problème par le passé mais des individus qui avaient des liens avec ce lieu de prière. Le gouvernement bernois précise qu’il « juge malvenu de former, pour cette raison, un soupçon généralisé sur cette mosquée ». /sbo