Les piscines de la région n'ont pas bu la tasse

Les conditions sanitaires ont finalement été favorables à la piscine de Tramelan. La commune avait d'abord refusé d'ouvrir l'installation, en raison d'un concept d'hygiène jugé trop compliqué à mettre en place. Après réflexion, assouplissement des directives, et aussi une pétition citoyenne, la piscine a tout de même accueilli les premiers baigneurs le 6 juillet. Elle a fermé le 8 septembre. Avec une saison réduite, un nombre limité de visiteurs, et l’engagement d’un service de sécurité, on pourrait s’attendre à une année creuse. Et pourtant, il n'en est rien: les presque deux mois du début de saison où la piscine n'a pas pu ouvrir ont permis de réaliser des économies, et ainsi de financer les agents postés à l'entrée entre juillet et septembre, comme l'explique André Ducommun, conseiller municipal en charge de la sécurité publique: