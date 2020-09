Parc éolien refusé pour cinq voix à Sonvilier

Sonvilier a dit « non » au parc des Quatre Bornes. Les citoyens se sont prononcés ce dimanche en défaveur du projet par 286 voix contre 281 et 10 blancs. La participation s'est élevée à près de 70%. Prévue à 17h, l'annonce des résultats a été retardée en raison du nombre de voix très serré. Les autorités ont ainsi procédé à un recomptage. Le projet prévoyait l’installation de dix hélices près du Chasseral, dont sept à Sonvilier. Les trois autres étaient prévues sur le territoire de la commune de Val-de-Ruz (NE).







« Un signal fort »

Les opposants au projet, regroupés pour la plupart au sein de l'association Sauvez l'Echelette, n'ont pas caché leur satisfaction après la proclamation des résultats. Alors que plusieurs projets éoliens concernent la région, c'est un jour historique pour le Jura bernois, ont-ils réagi.



L'association Paysage Libre Suisse va plus loin et voit dans le refus de Sonvilier un signal fort qui doit résonner dans le pays tout entier : « La commune montre que la population suisse ne veut plus de ces machines géantes qui détruisent leur cadre de vie tout en engloutissant des subventions à haute dose. » Paysage Libre Suisse demande en outre aux autorités fédérales de revoir la stratégie énergétique 2050 et d’élaborer un plan de sortie de l’éolien.





Uniquement sur Neuchâtel ?



Dans le camp des vaincus, c'est la soupe à grimace. Le Comité pour l'énergie éolienne s'est montré amer dimanche. Partenaire du projet, la commune de Val-de-Ruz a elle pris acte avec déception du verdict des urnes à Sonvilier. Ses autorités n'excluent pas de poursuivre l'aventure seules. Les trois hélices prévues sur le territoire pourraient être reliées au parc du Montperreux, à quelques kilomètres de La Joux-du-Plâne. Des discussions doivent avoir lieu entre les différents partenaires.



Enfin, le promoteur du projet des Quatre Bornes, Groupe E Greenwatt, a confirmé dimanche dans un communiqué qu'une analyse pourrait être réalisée en ce sens. L'entreprise a dit regretter le « non » exprimé par les citoyens de Sonvilier, mais elle a assuré qu'elle allait poursuivre son engagement en faveur des nouvelles énergies renouvelables. /oza-ddc-gtr-cwi