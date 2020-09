Votations fédérales : les résultats dans le Jura bernois

Le résultat est plus serré pour la révision de la loi sur la chasse, qui ne passe pas dans le Jura bernois. Les citoyens ont voté « non » à 54,5% (11’053 bulletins), contre 45,5% de « oui » (9’210 bulletins). Le résultat est plus net à Bienne, où le « non » a atteint 63,5% (20'672 bulletins) et le oui 36,5% (11'890 bulletins).

Au niveau national, la modification de la loi sur la chasse a été refusée à 51,9%.