Deux conducteurs en viennent aux mains

Les esprits se sont échauffés vendredi vers 17h45 au carrefour entre la route de Reuchenette et la rue Hermann-Lienhard, à Bienne. Alors que plusieurs véhicules étaient arrêtés au feu, l'un des conducteurs est sorti de sa voiture et s'est dirigé vers celle devant lui. L'autre chauffeur est également sorti sur la chaussée, et les deux hommes en sont venus aux mains pour des raisons qui restent à éclaircir selon un communiqué diffusé lundi par la police cantonale bernoise. L'un des protagonistes a été légèrement blessé.

La police n'est pas parvenue à établir avec certitude le déroulement précis des faits sur la base des témoignages des deux personnes impliquées. Elle lance donc un appel à témoins. Toute information utile peut être transmise au 032 324 85 31. /comm-oza