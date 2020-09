Plus d’argent pour les producteurs de courant indépendants

La consommation d’électricité augmente en hiver. Elle dépasse même la production Suisse. Afin d’inciter à la production locale durant la saison froide, Energie Service Bienne va adapter la rétribution pour les producteurs de courant indépendants. ESB indique dans un communiqué lundi que le haut tarif sera ainsi rehaussé de 3 centimes par kilowattheure et le bas tarif de 2 centimes entre octobre et mars. Le distributeur d’énergie s’engage pour la production locale et décentralisée dans un objectif de durabilité. /sbo