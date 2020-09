Ils forcent le bancomat à l'explosif

Deux explosions ont retenti mercredi vers trois heures du matin à Büren an der Aare. Plusieurs voisins ont vu des personnes prendre la fuite dans la zone de la banque UBS à la Hauptgasse. Les patrouilles dépêchées sur les lieux n’ont trouvé personne, mais ont constaté qu’un distributeur de billets avait été fortement endommagé. L'intervention des pompiers a été nécessaire, et la circulation a été fermée dans ce quartier pendant plusieurs heures. Selon les premiers éléments de l’enquête, des inconnus ont tenté de faire sauter le distributeur de billets situé dans le mur extérieur du bâtiment. Ils ont probablement été dérangés et sont partis sur un scooter dans une direction inconnue. Le bancomat a été complètement détruit et le bâtiment a subi d’importants dommages.



La police cantonale collabore avec fedpol, car cette affaire pourrait être liée à un acte similaire survenu lundi à Utzenstorf, près de Berthoud. Les éventuels témoins des explosions à Büren an der Aare peuvent appeler le +41 32 324 85. /comm-cbe